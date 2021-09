Consultant pour « Amazon Prime » cette année, Thierry Henry a donné son avis sur le Paris Saint-Germain version Messi, Mbappé et Neymar. Il attend beaucoup de cette équipe de rêve.

C’est au cours d’une interview accordée au « Parisien » que l’ancien buteur de l’Equipe de France s’est confié et il attend énormément du PSG cette saison. « Même si vous savez que je resterai à jamais un supporter d’Arsenal, soyons un peu chauvins… Voir Lionel Messi au Parc des Princes, c’est magnifique. On a tous envie de voir le trio, avec Mbappé et Neymar, montrer de belles choses. On attend beaucoup du PSG, on aimerait que la sauce prenne. Surtout en Ligue des champions », a admis le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal.