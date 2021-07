Buteur face à Orléans, Achraf Hakimi a brillé. Après le match, celui-ci a évoqué le Trophée des Champions face à Lille le week-end prochain.

« Le Trophée des Champions ? On se prépare, et on accélère le rythme. Les sensations sont bonnes. Je pense qu’on a encore une bonne semaine pour se préparer pour le premier match officiel. En plus de ça, un titre est en jeu et je pense qu’on va être préparés et prêts pour la compétition. »