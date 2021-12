L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato XXL avec notamment l’arrivée du latéral droit Achraf Hakimi, qui réalise un bon débit de saison. Sur le site du club, le marocain a évoqué ses premiers pas dans le championnat de france qu’il juge d’un excellent niveau.

« C’est un championnat très difficile, très physique et le niveau est très, très fort, même si les gens ne le pensent pas. Mais il y a beaucoup de matches et beaucoup de stades difficiles avec de grands joueurs ici. Chaque rencontre est compliquée à disputer. J’avais déjà vu beaucoup de matches de Ligue 1. Je connaissais aussi beaucoup de joueurs de mon équipe nationale qui y évoluent, et j’ai aussi joué contre des équipes françaises, donc je m’y attendais. Les équipes et le niveau ici sont très relevés», a-t-il indiqué.

Samedi soir, Achraf Hakimi et ses coéquipiers se déplacent sur la pelouse du RC Lens, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.