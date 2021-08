Bouillant lors de ses premiers matchs sous les couleurs du PSG, le jeune Achraf Hakimi a particulièrement impressionné son coéquipier Idrissa Gueye.

De passage en conférence de presse vidéo ce vendredi, alors que le Paris Saint-Germain retrouvera le LOSC dimanche soir (20h) à l’occasion du Trophée des Champions, Idrissa Gueye est revenu sur le mercato estival du club. Le Sénégalais a notamment avoué avoir été très impressionné par Achraf Hakimi lors des premiers matchs de préparation du PSG.

« Achraf, on le connaissait déjà avant qu’il arrive ici. J’ai déjà joué contre lui avec le Sénégal contre le Maroc. C’est un joueur que tout le monde appréciait avant qu’il arrive. C’est bien d’avoir de très bons joueurs comme ça, on a pu le voir dans les matchs qu’on a déjà joués. On peut le trouver très facilement, surtout offensivement, il arrive tout de suite à être devant les buts et à marquer. On est content de l’avoir parmi nous », a expliqué Idrissa Gueye face à la presse.