Neymar, numéro 10 du Paris Saint-Germain a été étincelant lors de la victoire, 3-2, contre les Girondins de Bordeaux en Ligue 1, est énormément critiqué depuis le début de la saison. Le consultant Habib Beye estime que les critiques ne sont pas justifiées.

Neymar est-il injustement critiqué par les médias ? Le brésilien, qui monte en puissance a marqué deux buts lors de la victoire, 3-2, du Paris Saint-Germain face aux Girondins de Bordeaux, est critiqué par de nombreux observateurs depuis plusieurs semaines. Pour Habib Beye, consultant Canal+, les critiques ne sont pas toujours justifiées car le numéro 10 doit combler les manques dans le milieu de terrain parisien ce qu’il l’empêcherions d’être à la conclusion des actions.

« Je trouve qu’il monte en puissance. Toute la problématique de Neymar, c’est lorsqu’il n’a pas de milieux de terrain qui viennent lui amener le ballon dans les 30-35 derniers mètres. C’est pour cela qu’on l’a beaucoup vu discuter à Leipzig (2-2) et on l’a encore beaucoup vu discuter avec ses milieux de terrain contre Bordeaux (3-2). Il y a une citation qui dit : ‘Les défenseurs vont chercher l’eau, les milieux de terrain l’apportent et les attaquants la boivent’. La réalité, c’est que s’il doit être celui qui porte l’eau et celui qui doit la boire, c’est un problème. Quand on le trouve dans les 30 derniers mètres, c’est un joueur exceptionnel qui peut faire changer le cours d’un match à lui tout seul, à l’image de cette action (le second but, ndlr). Ce qui a été problématique à Leipzig, c’est qu’on l’a vu redescendre pour aider ses milieux de terrain, alors qu’il en a trois qui doivent être à son service et qui sont censés remonter le ballon pour le mettre dans les meilleures dispositions. Je pense qu’il y a de l’agacement quand il doit décrocher et aller faire le jeu pour ses partenaires, parce qu’il se rend compte qu’il n’est pas à l’arrivée des actions. Face à Bordeaux, je pense qu’il a parlé à ses milieux pour leur dire de prendre plus leurs responsabilités pour lui amener le ballon », a expliqué l’entraineur du Red Star.

Neymar, qui a rejoint la sélection brésilienne pour participer aux matchs qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar pourrait manquer la réception de Nantes le 20 novembre prochain pour le compte de la 14 journée et faire son retour face à Manchester City en Ligue des Champions.