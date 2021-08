Aujourd’hui consultant pour « Canal+ », Habib Beye donne son avis sur la saison du Paris Saint-Germain et il donne même un conseil à Mauricio Pochettino pour remporter la Ligue des champions, qui représente le plus grand objectif du PSG.

« Pourquoi ? L’historique de la Ligue des Champions nous montre qu’il y a très peu d’équipes qui ont été au bout avec deux milieux défensifs, a exposé Habib Beye. On va me parler du Bayern avec Thiago et Goretzka, mais il y avait un Kimmich qui venait s’intégrer au milieu et un Müller qui venait travailler au milieu. Quand vous prenez le Real, ils avaient trois milieux avec Casemiro, Kroos et Modric. Aujourd’hui au PSG, dans l’idée, je mets Paredes, Wijnaldum et Verratti, avec Messi et Neymar, qui avaient très bien réussi à utiliser ensemble au Barça, avec également un Hakimi très offensif qui permettra à un Messi de rentrer intérieur.

Et Sergio Ramos ? Le problème c’est qu’on ne peut poser que onze joueurs sur un terrains. En plus, Sergio Ramos est blessé, donc je ne le mets pas dans ce onze pour le moment. Oui, le PSG doit jouer avec trois milieux de terrain, » a-t-il affirmé.