Si un départ de Kylian Mbappé pourrait signifier l’arrivée de Haaland, cette option ne plaît pas à tout le monde. Djibril Cissé pense que le PSG sortirait perdant dans cet échange.

« Haaland, c’est mieux que Mbappé ? Non ! Si Haaland débarque à Paris, je pense qu’il mettra un certain laps de temps pour s’adapter au jeu et à la mentalité de Paris. Dans le style de jeu que j’aime bien, et la variété qu’il propose, Mbappé peut être aligné dans plus de registres qu’Haaland.

Haaland est plus limité que Mbappé dans le registre, pas dans les qualités. Haaland ne peut pas jouer sur un côté par exemple, alors que Mbappé si », a assuré l’ancien international Français.