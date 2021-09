Buteur hier soir avec le Paris Saint-Germain lors de la victoire de son équipe 2 buts à 0 contre Manchester City, Idrissa Gueye a donné la clef de cette très belle victoire.

« On devait rester solides. On savait que ça n’allait pas être un match facile. On a su bien défendre et jouer en contre-attaques, garder le ballon et avoir des opportunités de marquer. On marque deux buts. On est contents. Il faut se concentrer sur le prochain match, a détaillé au micro de RMC Sport le milieu de terrain sénégalais, qui a signé le premier but de la rencontre. On voulait rester compacts, leur laisser le ballon sur les côtés. On a des joueurs dans l’axe qui peuvent dégager le ballon. On a utilisé nos contre-attaques pour marquer. On a subi, mais ce n’était pas très compliqué. Il n’y avait pas beaucoup de rythme. On était en place, c’était simple pour nous de défendre. Il faut rester concentrés pour le prochain match de championnat. » A indiqué le Sénégalais juste après la victoire.