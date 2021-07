Encore sous contrat avec Everton, Moise Kean ne sera pas autorisé à rester au PSG la saison prochaine.

Auteur d’une excellente saison en prêt avec le Paris Saint-Germain (13 buts en 22 titularisations), Moise Kean s’est rapidement mis les supporters parisiens et Mauricio Pochettino dans la poche. De quoi convaincre le PSG de miser sur l’Italien pour au moins une saison supplémentaire. Leonardo, le directeur sportif parisien, a d’ailleurs déjà rencontré l’agent du buteur de 21 ans, Mino Raiola, pour évoquer son avenir. Dans un premier temps, le club d’Everton – avec qui il est encore lié jusqu’en 2024 – refusait de le céder pour un second prêt et réclamait la coquette somme de 50 millions d’euros pour un transfert.

Mais comme l’indique le Liverpool Echo dans son édition du jour, la situation a encore évolué. En effet, le nouveau coach des Toffees, Rafael Benitez, serait fermement opposé au départ de Moise Kean. La source anglaise assure que l’international italien ne disposera pas de bon de sortie pour cet été. Que ce soit un prêt simple ou un transfert sec, Kean ne sera pas autorisé à quitter le club. De son côté, Sky Sports indique qu’Everton refuse de prêter à nouveau son joueur, mais espère recevoir une belle offre pour le vendre définitivement. Reste à savoir si le joueur sera finalement d’accord pour rester à Everton la saison prochaine.