D’après les informations de ‘El Confidencial’, Lionel Messi a réalisé une transaction immobilière en 2017 qui pourrait s’avérer… perdante.

Le 8 juin 2017, Lionel Messi a décidé d’investir. Ce dernier, encore sous contrat au Barça, a décidé d’acquérir, pour 30 millions d’euros, un hôtel 4 étoiles situé à Sitges, à environ 40 kilomètres de Barcelone.

Mais voila, plus de quatre ans plus tard, cet achat revient dans l’actualité. Selon ‘El Confidencial’, l’attaquant argentin, qui a signé entre temps au PSG, a acquis l’espace sans savoir qu’il ne respectait pas les règles d’urbanisme de la ville et que l’Ayuntamiento de Sitges avait déjà ordonné sa démolition.

Toujours d’après ‘El Confidencial’, au moment de l’acquisition, l’ancien propriétaire de l’hôtel « était déjà au courant des irrégularités et de l’ordre de démolition, mais il a continué de faire affaire ».