Dominique Grimault est revenu sur les rumeurs concernant Tanguy Ndombélé au Paris Saint-Germain. Il pense que ce serait un bon choix.

“Ndombele aime les grosses affiches et se laisse un peu aller sur les autres. Je pense que l’urgence pour le PSG et compte tenu de la faiblesse relative des milieux de terrain, c’est de prendre Ndombele. Ndombele ferait le plus grand bien pour le PSG. Quels sont les joueurs que le PSG a bonifiés depuis 10 ans ? Verratti, Marquinhos, Mbappé. Point barre. C’est quand même très léger. Je ne dis pas que c’est nul mais enfin… Mais un milieu Ndombele-Pogba-Verratti pour la saison prochaine, c’est pas mal. C’est l’un des rares clubs au monde à pouvoir acheter sans vendre. il n’y pas un joueur du PSG qui veut quitter ce club. » Déclare l’expert.