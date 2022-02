Le choc face au Real Madrid s’annonce palpitant avec le retour presque assuré de Karim Benzema.

En manque d’inspiration ce week-end, le Real Madrid a dû s’en remettre à un but de Marco Asensio pour s’imposer face à Grenade (1-0). Pas de quoi inquiéter Carlo Ancelotti pour autant, qui espère pouvoir compter sur le retour de 6 joueurs avant de défier le PSG en Ligue des champions. « Je pense que la semaine est très importante pour nous. Nous n’avons pas abordé ce match à cent pour cent. Aujourd’hui, nous avions six forfaits, dont Karim Benzema, et d’ici la semaine prochaine, j’espère tous les récupérer », a expliqué l’Italien en conférence d’après-match.

D’après les informations de nos confrères de RMC Sport, le Français devrait d’ailleurs faire son retour à l’entraînement cette semaine. En interne, sa présence face au PSG ne semble plus faire aucun doute. Une mauvaise nouvelle en perspective pour Mauricio Pochettino, qui devra se méfier du meilleur buteur des Merengues, auteur de 24 réalisations toutes compétitions confondues cette saison.