Le PSG s’est mis dans une situation délicate cet été en recrutant Gianluigi Donnarumma et se retrouve désormais avec deux portiers exceptionnels. La cohabitation n’est pas saine et aucune hiérarchie n’a encore été officialisée par Mauricio Pochettino. Pourtant, selon Stéphan Bitton, l’Italien est sans conteste le numéro 1.

« Personne n’a envie d’être à la place de Mauricio Pochettino quand il faut faire le choix entre Navas et Donnarumma. Et maintenant, je pense que personne n’aimerait être à la place de Keylor Navas. La situation me parait compliquée pour lui et peut être injuste. Mais le choix fait par le coach pour ce match face à City me semble être une indication : le gardien numéro un pour les match numéro un c’est Donnarumma. », a déclaré Stéphane Bitton sur France Bleu Paris.