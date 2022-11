Vainqueur hier après-midi de l’AJ Auxerre 5 buts à 0 en championnat, le Paris Saint-Germain a terminé en beauté avant la Coupe du monde 2022.

Une victoire importante qui permet à Christophe Galtier et ses hommes de valider leur place de leader de la Ligue 1. Devant les médias, il a évoqué le match mais aussi la future prolongation de contrat de Marco Verratti qu’il estime sur la bonne voie.

“Je ne peux pas m’exprimer. Je sais que le club a une réelle envie de prolonger Marco. Je crois que Marco est très heureux à Paris. C’est un élément important. J’ai toujours dit qu’il est insaisissable (…) Il est très important dans notre construction, avec sa capacité à défendre en avançant. Marco est à l’image de nos trois fantastiques de devant. On a un milieu de terrain exceptionnel. Il est le meilleur au monde dans ce registre. Quand on a ce privilège, on fait tout pour le conserver. Je lui demande d’être ce qu’il est, un leader naturel, un joueur avec une grande détermination. C’est quelqu’un qui aime le jeu. C’est aussi un partenaire exceptionnel et ça se voit tous les jours à l’entraînement.”