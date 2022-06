Pour Anelka, Christophe Galtier n’est pas l’entraîneur qu’il faut au nouveau projet parisien.

Annoncé tout proche de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne fait déjà pas l’unanimité. Invité au micro de RMC hier soir, Nicolas Anelka a vivement critiqué le choix de la direction parisienne d’enrôler l’entraîneur de l’OGC Nice.

« Je pense qu’au PSG, il faut une star sur le banc pour pouvoir être respecté et parler aux joueurs. Il faut avoir fait des choses en tant que joueur et surtout en tant qu’entraîneur. Si tu arrives et que tu n’as aucune ligne sur ton CV, c’est difficile. D’autant plus au PSG où tu as des grosses stars et tu en as particulièrement trois. Neymar et Messi peuvent-ils écouter Galtier ? Non, il faut quelqu’un qui a gagné une Ligue des Champions ou qui a fait des choses pour être respecté. Pour pouvoir être respecté des Messi, Neymar, Mbappé et être écouté, il faut avoir fait des choses ! »