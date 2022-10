Quoi de plus beau que de voir la fierté dans les yeux d’un enfant ? C’est probablement ce qu’a connu Christophe Galtier lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l’AC Ajaccio (3-0). En effet, l’un de ses enfants, Jordan Galtier, était sur le banc en tant qu’adjoint de l’entraineur corse Olivier Pantaloni et s’est incliné contre l’équipe de son père.

A ce sujet, Christophe Galtier a déclaré : « Oui c’était particulier, a reconnu le technicien parisien en conférence de presse. Il m’a dit qu’il avait eu beaucoup de travail pour analyser ce qu’on avait mis en place contre Marseille (1-0), je sais que je lui ai posé des problèmes en changeant d’organisation. Evidemment pour un papa c’est toujours très agréable, c’est même un sentiment de fierté. J’ai trois garçons que j’aime à la folie. Ce soir il y en avait un à côté, deux autres devant l’écran pour regarder leur papa et surtout leur frère. Ce sont des moments un peu à part, mais il fallait vite faire abstraction. Je suis content pour lui, qu’il continue à grandir et évoluer avec ses idées et sa manière de voir le football. »

Moment très touchant donc pour Christophe Galtier qui, en plus d’avoir connu un très beau succès, a donné un très beau visage devant tous ses enfants. Si Ajaccio reste bloqué en 19e place du classement, l’entraineur adjoint Jordan semble déjà avoir la fierté de son père. En espérant que le père donne quelques conseils pour qu’il est une aussi belle carrière.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !