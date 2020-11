Champion du monde 1998 avec l’Equipe de France, Youri Djorkaeff est un vrai fan du Paris Saint-Germain. Il lance une sorte de défi à Kylian Mbappé avant un éventuel départ.

Si Djorkaeff est loin d’être naïf et se rend compte que Kylian Mbappé ne restera pas toute sa carrière au Paris Saint-Germain, il lui demande d’écrire une nouvelle page de l’histoire avant de quitter le club de la capitale.

« Cela fait un moment qu’il est en France, il connait bien le championnat et j’imagine, bien sûr qu’à un moment donné, il partira. Mais Mbappé est de Paris et cela serait extraordinaire qu’il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, le trophée que le club convoite. En ayant vécu ce trophée international avec le PSG (la Coupe des Coupes en 1996) je sais que cela marque c’est pour cela que cela serait tellement bien pour le club et pour lui qu’il gagne cette Ligue des Champions même si cela reste difficile ». A-t-il demandé à la star du PSG lors d’une interview sur « Europe 1 ».