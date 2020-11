Alessandro Florenzi ne sait pas si il sera présent la saison prochaine à Paris.

Prêté avec option d’achat par la Roma, Alessandro Florenzi réalise un très bon début de saison avec le club de la capitale. L’Italien, même si ce n’est pas son coeur de métier, a déjà inscrit 2 buts en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Sous contrat avec la Louve jusqu’en 2023, son avenir est très incertain à Paris.

« En ce moment, sincèrement, je ne pas. Actuellement, mon équipe, c’est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100 % au PSG, au moins jusqu’à la fin de la saison. On verra ensuite », a indiqué le joueur au micro de RMC. Le joueur réalise un bon début de saison avec le PSG, une belle satisfaction pour le directeur sportif Leonardo à l’origine de son arrivée.