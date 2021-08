Prêté au Milan AC cette saison par l’AS Roma, Alessandro Florenzi aurait pu rester au Paris Saint-Germain mais le club de Ligue 1 a préféré faire confiance à Achraf Hakimi.

Une décision que l’international italien comprend tout à fait et il ne s’oppose pas à l’arrivée de l’international marocain Hakimi. « Valence ne m’a pas gardé pour des raisons économiques. Le PSG a pris Hakimi à ma place, un joueur qui a coûté 70 M€, et la Roma a fait un choix technique il y a deux ans maintenant, même si je pense que ce n’est pas que technique. Je l’ai accepté à contrecœur. En ce qui me concerne, je vais laisser parler le terrain. (…) Ma philosophie est de toujours apprendre et c’est ce que je vais faire ici. Le PSG a construit une équipe de rêve et a choisi un joueur très fort à mon poste, » a-t-il déclaré en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato.