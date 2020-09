Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez est revenu sur le départ d’Edinson Cavani.

Aujourd’hui consultant TV, il regrette vraiment le départ de l’international uruguayen et pense que les choses auraient dû se mieux se passer.

“J’ai été déçu. On n’a pas eu le bon comportement avec lui. On aurait pu le traiter autrement. Après, on souhaitait peut-être aussi le voir partir en décembre, en ouvrant les portes et en voulant négocier son départ. Il y a aussi eu un entraîneur qui l’a mis d’avantage de côté en donnant plus de place à Icardi. Il y eu des erreurs de management et de communication. Au final, Cavani est sorti du PSG avec cette image de pestiféré. Cela ne me plait pas,” a regretté Fernandez dans le Foot Paris.