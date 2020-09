Consultant pour la télévision française et ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez milite pour que Thomas Tuchel reste l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Il pense que ce serait la meilleure solution pour le club de la capitale qui atteint la finale de la Ligue des Champions.

“Il faut garder Tuchel, bien sûr. Il a bonifié le groupe et l’a emmené en finale de C1, ce qui est l’objectif du Qatar. Les vedettes de l’effectif adhèrent à son discours. Elles se démènent, se replacent, etc. C’est la preuve qu’elles sont à fond dans le projet. Il a la main sur les joueurs et a créé un groupe fort sur le plan humain, au sein duquel règne une véritable amitié. Il a su reprendre le fil avec Neymar, qui a vécu pas mal de moments difficiles depuis son arrivée et n’a pas une bonne relation avec Leonardo. Il a su lui redonner la joie de jouer. Une telle dimension humaine fait partie des qualités d’un grand entraîneur.” A-t-il déclaré dans les colonnes de “France Football.”