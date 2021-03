Neymar n’a pas été du tout convaincu par ses coéquipiers en Ligue des champions… Isabela Pagliari, journaliste d’Esporte Interativo s’est exprimé au sujet de la starlette brésilienne au micro d’Europe 1. Celle-ci est revenue sur l’énervement de Neymar lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone ce mercredi.

« Neymar était très triste et déçu d’avoir raté le match face au Barça, mais ce n’était pas possible pour lui de jouer. Il espère maintenant revenir pour le match face à Lyon, s’il est à 100%, mais le Paris Saint-Germain ne prendra aucun risque. Le PSG compte également utiliser la trêve internationale pour récupérer ses joueurs à 100% (…) Neymar était dans les tribunes du Parc des Princes pour le match de Ligue de champions contre le Barça et il était très énervé par la prestation du PSG. On a vraiment vu que le PSG avait besoin de lui ».

Le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant le FC Barcelone 1-4 au match aller et 1-1 au match retour, au Parc des Princes.