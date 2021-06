Actuellement en Roumanie avec l’Equipe de France pour préparer le huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse, Presnel Kimpembe pourrait bien changer de rôle.

Titulaire en défense centrale avec Raphaël Varane, le défenseur du Paris Saint-Germain pourrait bien devoir dépanner au poste de latéral gauche face à la Suisse. Lucas Digne blessé et Lucas Hernandez incertain, c’est le Parisien qui semble le plus à même pour évoluer à ce poste. Une analyse que ne partage pas forcément Bixente Lizarazu qui s’est exprimé à ce sujet dans « l’Equipe du jour » : « Il me semble risqué de casser la charnière Kimpembe-Varane, qui a donné satisfaction et qui a construit une solide complémentarité. Les Bleus n’ont pas suffisamment de repères, après ce premier tour, pour se priver de celui-là. »