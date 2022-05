Opposé au FC Metz lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été couvert de louanges par Frédéric Antonetti. Le Messin se souviendra longtemps de la confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions.

« Pendant deux heures et demi, il n’y a pas eu de match. Après, c’est vrai que l’on commente le résultat et l’élimination. Mais en tant qu’entraîneur, je regarde le contenu. Et pendant deux heures et demi, le PSG m’a enchanté. C’était très très beau à voir. Le résultat a fait que tout le monde l’a oublié, mais il n’y a pas eu de match à l’aller, et le retour s’est joué à peu de choses. Rappelez-vous les deux hors jeu de Mbappé. Tout le monde a oublié cela !« , a confié Frédéric Antonetti en conférence de presse.

Une confrontation anodine sur le papier pour le Paris Saint-Germain mais loin de l’être pour le FC Metz, à la lutte pour son maintien. Dix-huitième de Ligue 1, les Messins peuvent encore se faire dépasser par les Verts dans une course aux barrages qui s’annonce haletante.