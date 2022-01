Daniel Riolo est revenu sur le match nul 1-1 hier soir en Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et le journaliste tient à défendre Mauro Icardi après son match.

« Je veux bien le tailler autant que vous voulez, ça me fait marrer. Mais il faut aussi être un minimum juste. Puisque c’est un mec qui est censé marquer sur une ou deux touches, Mbappé peut lui en donner au moins une sur deux, il met un but et ça change la donnée du match et la vision d’ensemble. Maintenant, évidemment que c’est un fiasco au PSG, évidemment qu’il vaudrait mieux qu’il parte, évidemment que le PSG n’a pas forcément besoin de lui, que ce n’est pas un titulaire… Mais ce dimanche, c’est un mec qui a besoin d’être servi, il ne l’est pas, il n’y a pas de mecs qui débordent et qui centrent. Jamais de la vie, dans le jeu actuel du PSG, Icardi ne peut être bon. » A terminé Riolo sur les ondes de « RMC. »