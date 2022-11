Entré en jeu en fin de match avec le Paris Saint-Germain mercredi soir lors de la sixième et dernière journée de Ligue des champions sur le terrain de la Juventus, Hugo Ekitike est revenu sur sa performance.

Le jeune attaquant était satisfait de son match et il estime avoir fait le job pour aider son équipe à s’imposer et ramener les trois points de la victoire. « Je suis rentré et j’ai essayé d’apporter le maximum, et surtout d’être présent pour les tâches défensives, pour aider l’équipe. C’est ce que le coach m’a demandé en rentrant. Donc c’est un match où j’ai beaucoup couru, et forcément je n’ai pas eu l’apport que je peux amener d’habitude en étant plus sur le front de l’attaque. Mais on a fait le nécessaire et j’ai fait le nécessaire pour que l’équipe gagne« , a analysé le jeune Parisien au micro de la chaîne officielle du club.