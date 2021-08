Ancien entraîneur de la Juventus ou encore sélectionneur de la Nazionale, Fabio Capello est un grand monsieur de football. Ce dernier a évoqué l’arrivée de Lionel Messi en Ligue 1 et au Paris Saint-Germain et et ne valide pas forcément.

L’ex-managet de 75 ans n’est pas tendre avec le club de la capitale et trouve que faire venir Lionel Messi n’est pas forcément le meilleur choix. « Avec la crise économique provoquée par le Covid-19, les clubs riches sont maintenant des propriétés arabes et russes. Messi a choisi le PSG. Paris est la nouvelle Mecque. Heureusement, il reste encore le football des sages : le Bayern et les clubs allemands en général. Nagelsmann (l’entraîneur du Bayern Munich) a mal commencé, mais ses idées se remarquent déjà, » a-t-il lâché. Le transfert de la Pulga à Paris fait toujours autant parler.