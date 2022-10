Arrivé au Paris Saint-Germain cet été pour 23 M€, Fabian Ruiz semble particulièrement satisfait de son adaptation dans le club de la capitale.

Alors qu’il a disputé 5 matchs en Ligue 1 et 3 matchs en Ligue des champions cette saison, le milieu de terrain espagnol de 26 ans n’a été titulaire sur seulement 3 d’entre eux. En effet, le joueur n’a pas fait la préparation du côté de Naples et est arrivé avec un cruel manque de forme à Paris. Finalement, son entrainement individuel a suffi pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau.

« Je suis très content. Au début le changement a été un peu difficile. Je me suis entraîné seul un mois et j’ai dû retrouver la forme physique doucement. Je l’ai retrouvée et chaque jour, je me sens mieux. Je dois continuer à travailler. Le PSG est un super club avec de bons joueurs et c’est mon travail. Aider l’équipe est la chose la plus importante« , a déclaré l’Espagnol.