Ancienne légende du du football camerounais, Samuel Eto’o donne son avis sur Sergio Ramos, toujoues convoité par le Paris Saint-Germain, après avoir quitté gratuitement le Real Madrid.

Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale pourrait attirer un troisième nom et pas des moindres. Il s’agirait de Sergio Ramos qui cherche un nouveau club et qui aurait donné sa préférence au Paris Saint-Germain. Une idée que valide pleinement Samuel Eto’o. « Espérons que Sergio vienne au PSG. Si je pouvais le signer pour le Barça, je le signerais aussi. S’il venait au PSG, je serais heureux et je sais que cela nous aiderait à gagner cette Ligue des Champions qui nous échappe. » A confié l’ancien buteur du FC Barcelone et de l’Inter Milan lors d’une interview pour « AS. »