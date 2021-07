Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a donné son avis sur l’avenir de son futur partenaire Kylian Mbappé.

S’il n’est pas au PSG pour s’occuper du mercato, l’Espagnol de 35 ans a tout de même tenu à faire passer un message et souhaite que Kylian Mbappé poursuive sa carrière avec le club de la capitale. Il veut évoluer dans la même équipe que le champion du monde 2018. Au cours d’une conférence de presse voici ses propos : « Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de prendre une décision personnelle. On est un grand club avec un projet magnifique. J’aime jouer avec les meilleurs donc j’aimerais qu’il reste. Bien sûr. Madrid est l’un des meilleurs clubs du monde. Sur le plan historique, le meilleur. Pour moi, les grands joueurs doivent passer par là. Mais maintenant, je le veux dans mon équipe. Je veux gagner et pour cela je veux que le meilleur soit à mes côtés. » A-t-il déclaré, alors que Mbappé ne semble pas décider à accepter le deal du PSG qui souhaite lui offrir une prolongation de contrat.