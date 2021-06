Loïc Tanzi, suiveur du PSG pour RMC Sport, a donné son avis dans le dossier Kylian Mbappé.

« Il faut croire le président dans le sens où le PSG pense que Mbappé va rester. Mais attention, il y a : rester avec une prolongation, et rester sans prolongation. Mbappé peut rester sans prolonger. J’ai un doute sur sa prolongation. Déjà, je pense qu’il va donner sa réponse assez tard dans l’été. Le PSG dira peut-être : ‘Le Real et Liverpool n’auront pas les moyens de s’offrir Mbappé, en termes de salaire et de prime à la signature’ », a indiqué le journaliste de RMC.

Avant de poursuivre : « Donc eut-être que Paris pourra le prolonger dans la saison. Après, tout le monde voudrait que l’affaire soit réglée au plus vite. Sauf que Mbappé donnera plutôt sa décision après l’Euro… Les discussions n’avancent pas. Mbappé veut des garanties sportives, et pas juste des paroles. Il veut des actes et voir les recrues du PSG, pour ensuite prendre sa décision. Si le PSG construit une équipe autour de lui, il prolongera. Mais combien de temps ? Lui, il veut un contrat assez court, de deux ans maximum, il ne signera pas cinq ans. »