Désormais sans entraineur après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer ce week-end, Manchester United s’active pour lui trouver u remplaçant. Et aux dernières nouvelles, Mauricio Pochettino tiendrait la corde.

Voilà une information qui paraît un peu folle mais qui a le mérite d’exister. Selon le « Daily Mail », l’actuel entraineur du PSG est annoncé comme proche du club mancunien pour devenir le futur coach des Reds Devils. Le média nous indique que l’Argentin serait prêt à rejoindre l’Angleterre dés maintenant et quitter le club de la capitale le plus rapidement possible. Il serait malheureux à Paris et in continue même de vivre à l’hôtel alors que sa famille est restée à Londres.

Il serait également « frustré de gérer un vestiaire avec de gros ego comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. » Toujours selon le Daily Mail, Mauricio Pochettino s’entendrait bien avec certains membres de la hiérarchie des Red Devils. Affaire à suivre…