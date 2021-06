Au lieu de changer à nouveau d’entraîneur cet été, le PSG envisagerait de se séparer de son directeur sportif, Leonardo.

Depuis quelques jours, les rumeurs vont de bon train concernant l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG. Annoncé sur les tablettes du Real Madrid et de Tottenham, l’Argentin ne devrait finalement pas bouger cet été. À la place, c’est le directeur sportif Leonardo qui pourrait faire les frais de la saison décevante des Parisiens. D’après les informations du média BeFoot, les Qataris seraient très insatisfait du travail du Brésilien et ils pourraient chercher à le remplacer cet été pour gérer la prochaine période des transferts. Les patrons du clubs prévoient d’injecter 70 millions d’euros au budget transfert de l’équipe et ils ne veulent plus se tromper en terme de recrutement.

Cette décision pourrait non seulement régler les tensions en interne entre Leonardo et Mauricio Pochettino, mais également permettre au successeur du Brésilien de reprendre les négociations de zéro avec Kylian Mbappé, dont l’avenir au club préoccupe particulièrement les hauts placés du PSG à Doha. Les Qataris réfléchissent, et pourraient rapidement prendre une grosse décision concernant l’avenir de Leonardo à la gouvernance du club. Quoi qu’il en soit, les problèmes en interne sont loin d’être résolus. Affaire à suivre…