Dans un entretien à Sport Bild, Éric Choupo-Moting a expliqué le non-renouvellement de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

« Paris voulait renouveler mon contrat, j’en étais heureux. Mais j’ai toujours eu un œil sur l’Allemagne et j’ai aussi regardé les meilleurs clubs pour voir s’il y avait une place pour moi là-bas. Puis mon conseiller a eu des contacts avec le Bayern. Après qu’Hasan Salihamidzic m’ait contacté et que j’aie parlé avec Hansi Flick, c’était clair : je voulais aller au Bayern ! C’est un grand honneur de jouer pour le plus grand club d’Allemagne en tant que joueur formé à Hambourg. Munich est une super ville. Du point de vue de ma carrière, il s’agissait d’une étape très importante », a indiqué le nouvel attaquant du Bayern Munich.