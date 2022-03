Consultant sur Canal+ depuis 12 ans, Eric Carrière a annoncé qu’il quittait la chaîne à l’issue de la saison pour se lancer dans sa nouvelle profession, caviste. Une reconversion potentiellement causée par Kylian Mbappé…

« Le boycott des sponsors des Bleus par Mbappé ? On n’est plus dans du sport co ! C’est comme Guy Roux, que j’ai connu à Lens et qui mettait du strap sur le logo de l’équipementier du club parce qu’il voulait son propre contrat perso. Comportement individualiste. Dire que l’argent gagné par la Fédé ne sera pas reversé au foot amateur… C’est beaucoup plus compliqué que ça. De l’argent pro qui part vers le monde amateur, il y en a, cela pourrait être mieux mais là, ça fait un peu ‘moi je suis au top et la Fédé, ça ne va pas’. C’est aussi un des éléments qui m’amènent à arrêter, c’est qu’on ne peut pas dire ce que l’on pense des joueurs. Je suis désolé mais Mbappé est condescendant avec ses adversaires. Il est meilleur, plus rapide et parfois les autres font faute sur lui par maladresse. Et on me rétorque qu’il est irréprochable depuis le début de saison. La preuve que non« , a lancé Eric Carrière dans un entretien accordé à L’Equipe.