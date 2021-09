La guerre froide entre les gardiens au PSG prend de l’ampleur. Alors que Keylor Navas était mécontent depuis l’arrivée de son collègue et concurrent italien, Gianluigi Donnarumma ronge son spleen sur le banc. Il ne pensait avoir si peu de chance de démontrer son talent.

Gianluigi Donnarumma n’est plus satisfait de sa situation au Paris Saint-Germain. Selon le Corriere della Sera, le portier italien serait mécontent de son traitement au PSG et en aurait assez d’être cantonné au banc : » Gigio ne sourit plus, Gigio savait que la compétition avec Keylor Navas ne serait pas facile, mais la vérité est qu’il n’imaginait absolument pas tous ces matchs sur le banc. » Une situation que vit très mal l’ancien gardien du Milan AC qui, en plus de cette mise à l’écart, doit faire face à ses propres coéquipiers qui soutiennent Keylor Navas. Très largement composé de sud-américains avec Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar et Messi, le vestiaire parisien ferait bloc avec le gardien costaricien, actuellement titularisé au détriment de Donnarumma.