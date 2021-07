Pour Etienne Moatti, journaliste L’Equipe, la concurrence des gardiens au PSG va causer des problèmes dans le vestiaire cette saison.

« Est-ce qu’on peut imaginer une seule seconde que Donnarumma, libre, donc il a le choix, et qui a comme agent Mino Raiola qui est très proche de Leonardo, vienne au PSG sans avoir obtenu aucune garantie ? Leonardo lui aurait dit : “Tu es jeune, tu vas faire tes preuves, tu vas venir comme numéro 2 parce que tu sais bien qu’on a Navas” », a indiqué le journaliste de L’Equipe.

Et d’ajouter : « Et Donnarumma aurait répondu : “Ah oui, je viens, j’ai tellement envie d’être numéro 2″… Non mais vous êtes sérieux ? Non seulement ce sera un bordel sans nom. Mais en plus, il y aura à l’intérieur de l’effectif plein de gens qui vont se dire que Donnarumma est évidemment venu avec des garanties cachées de Leonardo. Il y aura la pression sur Pochettino, ce sera un bordel sans nom !. »