Dans une interview accordée à Marca, Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, a confié qu’il supportera le Real Madrid face à Liverpool, ce samedi à 21h, en finale de la Ligue des Champions.

Ce n’est un secret pour personne mais Mauricio Pochettino est un supporter du Real Madrid. Ce samedi à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions entre le club madrilène et Liverpool, l’entraîneur du Paris Saint-Germain explique qu’il aura « le coeur blanc », dans les colonnes de Marca.

« Il est clair que mon cœur est beaucoup plus blanc que rouge, on ne peut pas se tromper là-dessus. Mon penchant pour Madrid remonte à 1994, lorsque je suis arrivé à Barcelone. J’ai eu la chance que mon entraîneur soit José Antonio Camacho, qui m’a transmis cet amour du Real Madrid. Je n’ai jamais pu, en tant que joueur et entraîneur, être à Madrid, mais ma préférence émotionnelle est claire. Le bilan de Madrid (…) qui a rencontré des adversaires beaucoup plus coriaces que l’autre finaliste, pourrait laisser penser que Madrid est favori. Mais Liverpool est une grande équipe, avec un entraîneur que j’aime beaucoup, avec de grands joueurs qui ont atteint et gagné des finales, a nuancé l’Argentin. Nous verrons, mais Madrid a le plus de titres et a atteint le plus de finales. Ils ont cette histoire et cette énergie supplémentaires qui les rendent toujours dangereux et favoris. (…) Et Liverpool a dû jouer une finale de coupe et jouer le titre en Premier League jusqu’à la fin. Il y a des joueurs qui ont un niveau de stress élevé. C’est là que ça se joue un peu, pour voir comment Liverpool sort. Madrid sera à 100 % », a confié l’argentin dans la presse espagnole.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino a été éliminé en huitième de finale de la ligue des Champions par le Real Madrid.