En interne, la tension serait palpable entre Presnel Kimpembe et le vétéran Sergio Ramos.

Relégué au second plan depuis l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a du mal à encaisser les critiques à son égard. C’est en tout cas ce qu’a révélé Daniel Riolo ce jeudi au micro de RMC. Le journaliste assure même que le défenseur français en veut profondément à sa direction et à son nouveau coéquipier.

« Que Ramos soit au-dessus, qu’il ait une carrière… Mais ne pas respecter Kimpembe à ce point, que ce soit les supporters ou les médias sans arrêt en train de dire qu’il faut des mecs du club. Là tu as le vice-capitaine, un mec qui a toujours été vaillant, qui répond présent dans les grands matches, et tu le mets à la poubelle parce que t’as un mec qui a un passé monstrueux mais qui ne peut plus jouer parce qu’il est tout le temps blessé. C’est dégueulasse !Cet été, évidemment que Kimpembe l’a mal vécu. Kimpembe a été traité comme un malpropre. Résultat, évidemment qu’il fait la gueule. Il ne parle pas à Ramos. On va me dire qu’il y a des images où on les voit. Mais non, il l’a super mauvaise avec le club, avec Leonardo et avec Ramos. Il y a récemment eu une réception importante où beaucoup de joueurs du PSG sont allés s’afficher. Kimpembe a demandé expressément à ne pas être à côté de Ramos. Voilà où l’on en est. »