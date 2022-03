Au cœur de toutes les convoitises, Kylian Mbappé devrait s’engager avec le Real Madrid, tout est déjà réglé à une exception près.

« On m’a beaucoup interrogé sur les affirmations de L’Equipe sur une approche du FC Barcelone auprès de Mbappé. J’ai eu des gens proche Barça, et ils nient totalement un éventuel contact pour signer Kylian Mbappé. Ils ne sont pas dans la course pour ce deal […] Nous savons que la priorité de Kylian Mbappé c’est le Real Madrid, ça l’était déjà l’an dernier, mais je le redis, le contrat n’est pas signé. Le contrat est prêt du côté du Real Madrid, tout est réglé, le salaire, la prime de signature, la durée, ils attendent juste la signature de Mbappé. C’est le dernier point qu’il faut régler. Mais en même temps, le Paris Saint-Germain se battra jusqu’au bout pour prolonger son contrat et réussir un miracle (…) Le PSG sait que cela ne sera pas facile, mais ils gardent de l’espoir car ils pensent que rien n’est signé à Madrid« , a confié Fabrizio Romano dans des confidences faites lors dans une vidéo sur Youtube.