Quelques heures après l’élimination prématurée de l’Equipe de France à l’Euro 2020, Kylian Mbappé aurait enfin donné une première tendance concernant son avenir et une éventuelle prolongation de contrat.

Selon les informations de « l’Equipe », la star des Bleus a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et son départ au mercato semble la meilleure option possible. L’ancien Monégasque aurait informé certains membres du club de la capitale de son refus de prolonger sous les conditions actuelles, ce qui sous-entend que les deux parties n’ont toujours pas réussi à s’entendre sur les termes de son nouveau contrat. Il aurait tout de même précisé vouloir poursuivre sa carrière à Paris pour la saison prochaine et ainsi se retrouver libre de tout contrat en 2022. Un transfert à l’intersaison ne serait donc pas à l’ordre du jour pour l’international tricolore, dont le cas est suivi par le Real Madrid. L’information fait désormais planer la menace de son départ libre dans les prochains mois. Le natif de Bondy pourrait venir jouer un bien vilain tour à ses dirigeants qui vont devoir le vendre dès cet été. Affaire à suivre…