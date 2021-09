La presse espagnole ne donne pas cher de Mauricio Pochettino après sa « brouille » avec Léo Messi.

Outre la victoire du PSG, arrachée dans les derniers instants hier soir face à l’Olympique Lyonnais (2-1), l’image de la soirée reste sans doute la sortie de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or a quitté le terrain à la 75e minute de jeu, remplacé par Achraf Hakimi. Un choix fort de Mauricio Pochettino, qui pourrait avoir des conséquences pour le technicien argentin à en croire la presse espagnole.

« La réaction de Messi montre que cela n’a pas été discuté ou convenu ou quoi que ce soit. Pochettino a mis les pieds dans le plat, mais Messi n’est pas comme ses 35 coéquipiers. Pochettino va avoir les trois (Messi, Neymar et Mbappé) en rogne dans trois semaines à ce rythme. Cela a été une chose terrible pour Messi… et peut-être pour Pochettino », a lancé le journaliste Dani Garrido au micro de la SER. « Ce qui rend le problème encore plus important, c’est qu’il est allé taper la main de Messi. C’est déjà arrivé à Tuchel avec Mbappé, on aurait dit qu’il devait aller lui faire une révérence. Pochettino doit en assumer toutes les conséquences. Cet épisode affaiblit déjà son image. »