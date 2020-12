Hier soir, le phénomène Kylian Mbappé a encore battu un record de précocité en inscrivant un doublé en Ligue des Champions.

En inscrivant un doublé hier soir lors de la large victoire du Paris Saint-Germain face à l’Istanbul Basaksehir, Kylian Mbappé a mis fin à près d’un an de disette en compétition européenne. Son dernier but remontait au 19 décembre 2019 face à Galatasaray, lors de la phase de poules de la saison dernière. Mais ce n’est pas tout, puisqu’avec ce doublé il s’offre également un nouveau record de précocité. Il est devenu hier soir, le plus jeune joueur (21 ans et 11 mois) à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des Champions, pulvérisant ainsi le précédent record détenu par un certain… Lionel Messi (22 ans et 8 mois).