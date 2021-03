Ce matin-même, « l’Equipe » sort son enquête concernant les plus gros salaires de la Ligue 1. Sans aucune surprise, ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui trustent les premières place du classement.

Avec un salaire brut mensuel estimé à 3,06 millions d’euros, soit autant que l’année dernière, Neymar écrase la concurrence. Il devance nettement son coéquipier et ami sur le terrain Kylian Mbappé qui émarge à 2,098 millions d’euros bruts mensuels. Le salaire du champion du monde 2018 a augmenté en douze mois et sa progression se confirmera en cas de prolongation de contrat. Le défenseur brésilien Marquinhos et le milieu italien Marco Verratti se partagent la troisième marche du podium avec des émoluments de 1,2 million d’euros bruts par mois.

Notons que 10 joueurs du Paris Saint-Germain forment donc le top 10 des joueurs les mieux payés en Ligue 1. Le premier joueur qui n’évolue pas au club se nomme Wissam Ben Yedder et pointe à la 11e place de ce classement.