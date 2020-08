L’entraîneur Rennais, Julien Stéphan a tenu à apporter son soutien au PSG avant la finale de Ligue des Champions de dimanche face au Bayern Munich. Il a également salué le parcours incroyable de l’Olympique Lyonnais.

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre dimanche soir la première finale de Ligue des Champions de son histoire, tous les acteurs du football français manifestent leur soutien au champion de France. C’est notamment le cas de Julien Stéphan, coach du Stade Rennais, qui a encensé le PSG.

« Ils ont montré qu’en Ligue 1, il y avait de très bonnes équipes, a commenté l’entraîneur rennais, ce jeudi, en conférence de presse. Contrairement à ce qui peut être véhiculé, ce n’est pas un Championnat faible, c’est un Championnat difficile. Là, on a deux équipes extrêmement talentueuses. Paris est une équipe hors-norme, qui dégage beaucoup de force collectivement, je trouve, à la fois avec et sans le ballon, et avec le génie qu’il peut y avoir au niveau de leurs attaquants. Ils sont aussi très solides défensivement, à la fois à la récupération du ballon et dans la relance. Ils sont investis d’une mission. Ils vont être difficiles à aller chercher. Contre Leipzig (3-0, en demi-finales), ils ont été vraiment très impressionnants. S’ils montrent le même visage, ils ont de très bonnes chances (de gagner). Mais en face, il y a aussi du lourd. »