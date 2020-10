Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain et devrait officiellement s’engager ce lundi avec Manchester United. Sur son compte Instagram, l’Uruguayen de 33 ans a passé un dernier message aux supporters parisiens en français.

“Bonjour Paris, bonjour à tout le monde. Voilà je suis ici pour remercier. Après un peu de temps, c’est vrai, il s’est passé un peu de temps depuis mon départ mais parfois c’est bien de prendre le temps comme ça les choses sont plus tranquilles et il y a moins de risques de créer des situations ou ambiances négatives. J’ai préféré parler après du temps aussi pour mes anciens coéquipiers qui continuaient la compétition” s’est-il d’abord justifié.

“Je suis ici pour tous vous remercier, à vous les supporters qui nous ont donné votre coeur. C’était un amour qui a grandi avec le temps mais c’était très important.Ça me fait très plaisir et tous les moments que nous avons passés ensemble (mauvais ou non) resteront dans mon coeur” s’est-il ensuite adressé aux supporters.