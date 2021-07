Interrogé au sujet de l’avenir d’Eduardo Camavinga, Florian Maurice assure que le PSG n’a pas fait d’offre cet été pour tenter de recruter le milieu de terrain de 18 ans.

Malgré une saison moins reluisante avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga reste, à 18 ans, l’un des joueurs les plus prometteurs du football européen. Encore sous contrat avec le club breton jusqu’en 2022, l’international français n’a toujours pas prolongé. Une situation délicate qui inquiète légèrement le directeur sportif de Rennes, Florian Maurice.

« Franchement, aujourd’hui, c’est difficile de répondre: ’oui, c’est inéluctable’, puisqu’aujourd’hui, il n’y a aucune proposition qui est arrivée sur le bureau du président, donc voilà, on continue les discussions et on espère aboutir à quelque chose. Mais le mercato se termine le 31 août. Une offre du PSG ? Non, le PSG, United, Arsenal, le Real n’en ont pas fait non plus. Il y a des clubs qui veulent Eduardo, mais il a un prix », assure le directeur sportif du Stade Rennais dans une interview accordée à Ouest-France.