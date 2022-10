Didier Drogba a tenu à apporter son soutien à Kylian Mbappé et il a donné un conseil à la star du Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière.

« Je pense que ce que Mbappé demande, c’est du respect. N’oubliez pas qu’il est jeune, donc les petites erreurs, il va en commettre, mais il faut être quand même clément avec lui, » tempère l’Ivoirien. Souvent on s’étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l’étranger, on n’est pas content. Aujourd’hui, il y en a un qui a décidé de rester on lui tombe dessus. » A précisé l’ancienne légende du football ivoirien sur les ondes de ‘RTL.’