Ce dimanche soir face à Reims, le bilan a été mitigé pour le PSG. Même s’il sort vainqueur de la rencontre, les Parisiens n’ont pas convaincu en ne gagnant que “0-2”. Pour autant, le ressenti de Draxler est positif.

“Cette victoire fait plaisir, même si malheureusement nous n’avons pas marqué plus que deux buts. On a mérité, on a maitrisé le match. Personnellement, je sens que mon corps va mieux, je joue plus, ça fait plaisir de jouer avec tout le monde, et pour moi c’est bien. Mauro ? Oui, c’est important de marquer pour un attaquant et ce soir il a été très important pour nous. J’espère qu’il va continuer comme ça.” a-t-il déclaré à la suite de la rencontre.

De son côté, Tuchel s’est dit “frustré”, en assurant qu’il pensait que son équipe allait marquer “4-5 buts en première période.