Relégué sur le banc de touche du PSG depuis le début de la saison, Julian Draxler pourrait bien prendre le chemin de la sortie dès cet été. Le Hertha Berlin aurait d’ailleurs engagé les négociations avec le joueur et son entourage.

Alors que l’ancien milieu de terrain Lyonnais Lucas Tousart, rejoindra le Hertha Berlin cette saison, le club de Bundesliga n’a visiblement pas terminé son marché en Ligue 1. En conférence de presse ce jeudi, le directeur sportif du club, Michael Preetz, a confié que des discussions avaient été engagées avec le milieu offensif du PSG, Julian Draxler.

« On le sait, Julian a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Et il a été également utilisé en finale de la Ligue des Champions, cela ne nous aide pas. Nous allons continuer de discuter tous les jours afin de faire notre travail ». Une piste qui pourrait bien faire les affaires des Parisiens, qui espèrent récupérer un peu plus de 20 M€ sur la vente de l’Allemand.